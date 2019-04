Turkse minister wil uitlevering ‘terroristen’

Turkije wil dat Nederland ‘terroristen’ van de Koerdische PKK en de Gülenbeweging gaat uitleveren. Dat verzoek heeft de Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken gedaan in een gesprek in Amsterdam met minister Stef Blok.

Nederland moet volgens de Turkse bewindsman geen ,,hub” worden voor dergelijke groeperingen. Hij herinnerde eraan dat beide landen samenwerken op gebied van terrorismebestrijding. Ook moeten de tegoeden van deze mensen bevroren worden, aldus de minister. Hij vindt dat Nederland harder moet optreden tegen deze groeperingen.

De PKK staat op de Europese lijst van terroristische groepen, maar de Gülenbeweging niet. Die laatste bestaat uit aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen die er door de Turkse regering van wordt verdacht achter de mislukte staatsgreep van juli 2016 te zitten.

Blok zei dat de verzoeken ,,zorgvuldig” en ,,van geval tot geval” worden beoordeeld. Er is internationaal veel kritiek op het Turkse rechtssysteem. Blok heeft ook zijn zorgen over de Turkse rechtstaat overgebracht.

De banden tussen beide landen zijn na een diepe crisis twee jaar geleden vorig jaar weer hersteld. In oktober was Blok al in de Turkse hoofdstad Ankara. Er wordt alleen nog maar vooruitgekeken, aldus beide bewindslieden. Çavuşoğlu sprak over ,,echte bondgenoten”.

Naast een grote Turkse-Nederlandse gemeenschap is vooral handel belangrijk. Çavuşoğlu wees erop dat Nederlandse bedrijven de grootste investeerders zijn in Turkije. Vanaf 2002 ging het om 25 miljard euro, zei hij. In diezelfde periode investeerden Turken 13 miljard in Nederland. De Turkse economie heeft de afgelopen paar jaar flinke klappen gekregen.

De relatie met Turkije liep zware averij op in maart 2017 toen Turkse bewindslieden de toegang tot Nederland werd geweigerd. De Nederlandse ambassadeur was daarna lang niet welkom in Ankara.