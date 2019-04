Bloemencorso rijdt weer door de bollenstreek

Changing World is het thema dit keer van het jaarlijkse bloemencorso van de bollenstreek. Het corso, dat meerdere dagen inclusief het weekeinde duurt, is mateloos populair en trekt ieder jaar weer meer publiek. Vorig jaar kwamen er ruim een miljoen bezoekers op af. Ook veel buitenlandse toeristen uit onder meer China, Frankrijk, Spanje en Italië stonden langs de kant om alle wagens met bloemen te bewonderen.

De opbouw van de wagens was de afgelopen dagen al te bekijken. Vrijdagavond trapt Dirk Kuijt, voormalig voetbalinternational, officieel af in Noordwijkerhout. Kuijt is nog niet zo lang geleden van Katwijk naar Noordwijk verhuisd.

Direct daarna gaan de tientallen wagens in optocht op een verlichte ronde door het dorp. Zaterdag rijden de praalwagens door de bollenstreek en rijden ze door plaatsen als Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede naar Haarlem. Langs de route zijn tribunes voor het publiek.

Het corso van dit jaar is de 72e editie.