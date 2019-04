Celstraffen tot 25 jaar moord Ali Motamed

De rechtbank in Lelystad heeft Anouar A. (29) en Moreo M. (36) vrijdag gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar opgelegd voor de moord op Ali Motamed, eind 2015 in Almere. Tegen de twee was respectievelijk 20 en 22 jaar cel geëist.

De geboren Iraniër Motamed (56) werd in de vroege ochtend van 15 december 2015 voor zijn woning aan de Hendrik Marsmanstraat doodgeschoten toen hij naar zijn werk ging. De moord was lang met raadselen omgeven, totdat vorig jaar bleek dat de Eneco-monteur in werkelijkheid vermoedelijk Mohammad Reza Kolahi Samadi was. Die was voor het plegen van een bloedige bomaanslag op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij begin jaren tachtig in eigen land ter dood veroordeeld.