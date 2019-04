Chauffeur migrantentruck niet langer verdacht

De politie heeft de 22-jarige Roemeense chauffeur vrijgelaten, uit wiens vrachtwagen donderdag op de A2 bij Gronsveld dertig migranten wegvluchtten. De man wordt niet langer als verdachte gezien, maakte de politie vrijdag bekend.

Uit het verhoren van de chauffeur is gebleken dat de Roemeen niet wist dat er mensen in de aanhanger zaten. Die klommen ter hoogte van het Zuid-Limburgse dorp Gronsveld uit de aanhanger en verdwenen in de Maastrichtse wijk De Heeg.

Politie en marechaussee konden in de loop van donderdag elf migranten aanhouden, negen minderjarigen en twee volwassenen. De minderjarigen zijn naar een opvang in Ter Apel gebracht. Beide volwassenen zitten in vreemdelingenbewaring. Het grootste deel van de groep is spoorloos. Waar de vluchtelingen vandaan kwamen, kan de politie niet zeggen.