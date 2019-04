Defensie gaat Marco Kroon schorsen

Het ministerie van Defensie gaat Marco Kroon, de drager van de Militaire Willems-Orde, schorsen. Dat laat een woordvoerder van het departement weten. Dat gebeurt omdat Kroon wordt vervolgd vanwege een incident tijdens het carnaval in Den Bosch vorige maand.

,,De procedure om majoor Kroon te schorsen wordt opgestart”, aldus de woordvoerder. Dat gebeurt ,,gezien de ernst van de beschuldigingen”. Hij wordt vervolgd voor schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling, liet het Openbaar Ministerie vrijdag weten.

Kroon zal zolang hij geschorst is niet aanwezig zijn bij officiƫle gelegenheden zoals dodenherdenking. Defensie vergoedt zijn advocaatkosten niet, wel zal hem zorg worden aangeboden als dat nodig is. Kroon werkt momenteel bij de Inspecteur der Krijgsmacht. Defensie wacht verder de rechtszaak af.

Het is de eerste keer dat Kroon wordt geschorst. Toen hij in 2010 werd vervolgd wegens overtreding van de Opiumwet en de wet Wapens en munitie gebeurde dat niet. Hij werd toen later vrijgesproken van drugsbezit. Wel werd de oorlogsheld veroordeeld tot een boete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur voor het bezit van vier stroomstootwapens.

Commando Kroon kreeg de hoogste en oudste dapperheidsonderscheiding voor zijn moedige optreden als pelotonscommandant in Afghanistan in 2006. Het was toen voor het eerst in ruim een halve eeuw dat de orde werd uitgereikt aan een individuele militair.

Hij is sinds hij de onderscheiding kreeg verscheidene malen in opspraak gekomen. Vorig jaar bracht Kroon nog naar buiten in 2007 een Afghaan te hebben vermoord en dit nooit aan Defensie te hebben gemeld. Onderzoek van het OM bood geen definitief uitsluitsel.