Ex-tenniscoach Mark de J. in cassatie

Ex-tenniscoach Mark de J. gaat in cassatie tegen zijn veroordeling voor de moord op zakenman Koen Everink. Dat laat zijn advocaat Pieter Hoogendam desgevraagd weten. Als het cassatieberoep ontvankelijk wordt verklaard, doet de Hoge Raad waarschijnlijk begin volgend jaar uitspraak, verwacht Hoogendam.

Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde De J. vorige maand tot twintig jaar cel. De rechtbank had de voormalige tenniscoach van Robin Haase eerder veroordeeld tot achttien jaar. Daartegen was hij in beroep gegaan.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Zijn destijds 6-jarige dochtertje vond haar vader ’s ochtends in een plas bloed. De gokverslaafde De J. had een schuld van tienduizenden euro’s bij Everink. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van zijn vriend en ,,gokmaatje” te maken heeft gehad. Hij beweert korte tijd te zijn ontvoerd door een groep mannen die Everink zou hebben gedood.

De zaak wordt niet helemaal opnieuw behandeld, de Hoge Raad bekijkt of alle procedures juist zijn uitgevoerd.