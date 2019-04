‘Geen grijs label meer voor groene reststroom’

Nieuwe technologieën kunnen ertoe leiden dat reststroom van zonnepanelen niet meer als grijze stroom, maar als groene stroom kan worden verkocht. Dat zegt Michiel Sintenie van energiebedrijf Vattenfall.

Op dit moment blijft er 1,5 terrawattuur aan reststroom over van de 8 miljoen zonnepanelen in Nederland. Dat is 1,5 procent van de totale elektriciteitsproductie in ons land. Die reststroom wordt verkocht als grijze elektriciteit, terwijl het wel duurzaam is geproduceerd. ,,Dat is natuurlijk erg krom”, aldus Sintenie.

De reden voor de ‘foute’ labeling is dat het tot nu toe erg lastig was om aan het elektriciteitsnet teruggeleverde stroom van kleine producenten (particulieren) als groene energie te certificeren. Maar daar is een mouw aan te passen door technologieën zoals blockchain en kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee is de relatief kleine bijdrage aan de groenestroomproductie van mensen met zonnepanelen op het dak nu goed te meten, aldus Sintenie.

De komende dagen, tijdens de Odyssey Hackathon in Groningen, gaan honderd teams van ontwikkelaars, ondernemers en anderen uit de creatieve sector uit binnen- en buitenland op zoek naar oplossingen voor onder andere dit vraagstuk.