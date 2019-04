Geld voor watertappunten op schoolpleinen

Op schoolpleinen door heel Nederland worden in de komende twee jaar zo’n duizend nieuwe watertappunten aangelegd. ,,Met 1000 watertaps op schoolpleinen die ook na schooltijd beschikbaar zijn voor de buurt maken we een mooie concrete stap vooruit in het terugdringen van overgewicht”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS).

Volgens hem worden veel schoolpleinen ook na schooltijd gebruikt om te spelen en te sporten. ,,Met een watertap wordt het voor spelende kinderen veel aantrekkelijker om daar water te drinken en dan snel door te voetballen, in plaats van naar de supermarkt te gaan voor een blikje.”

Basisscholen die een waterkraantje willen aanleggen, krijgen driekwart van de kosten vergoed. Voor het initiatief stelt Blokhuis in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.