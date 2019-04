Literatuurprijs voor non-fictie (50.000 euro)

Er wordt dit jaar een grote literatuurprijs voor non-fictie ingevoerd: de BookSpot Literatuurprijs Non-fictie van 50.000 euro. De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor fictie en non-fictie heeft dat bekend gemaakt. Het geld komt van de partner in het initiatief: BookSpot, tot voor enkele jaren bekend als ‘boekenclub’ ECI.

Dat betekent dat in november 2019 zowel de BookSpot Literatuurprijs Fictie (ook 50.000 euro) als de BookSpot Literatuurprijs Non-fictie wordt toegekend.

Met de nieuwe prijs worden volgens de initiatiefnemers boeken bekroond ,,die uitblinken in het genre verhalende non-fictie en die op een intelligente en toegankelijke manier de kennis van lezers vergroten en verdiepen. Het bestrijkt het hele scala aan non-fictie van politiek, geschiedenis, wetenschap, sport, reizen, biografie en kunst.”

Verhalende non-fictie is een genre dat in toenemende mate populair is, constateren ze. ,,Het genre wint ook aan maatschappelijke relevantie in deze tijden waarin de betrouwbaarheid van informatie onder druk staat en er een toenemende behoefte is aan duiding, achtergrond en context. En daarbij: een non-fictieprijs bestaat nog niet in het Nederlands taalgebied”.