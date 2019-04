Máxima maakt zich hard voor bescherming data

Bij het invoeren van digitale identiteitsbewijzen in landen waar veel mensen nog geen betrouwbare papieren hebben, is bescherming van privacy en persoonsgegevens cruciaal. Dat betoogde koningin Máxima vrijdag in een toespraak bij de Wereldbank in Washington.

Zorg bijvoorbeeld dat de gegevens gecodeerd zijn en leg mensen uit waar hun informatie voor wordt gebruikt, aldus de koningin. Gebeurt dat niet dan bestaat volgens haar het gevaar dat privacy geschonden wordt, wat weer kan leiden tot discriminatie en onterechte vervolging.

Máxima is als speciaal pleitbezorger namens de VN nauw betrokken bij deze problematiek. Naar schatting hebben circa een miljard mensen op de wereld nog geen betrouwbaar identiteitsbewijs. Zij kunnen daardoor bijvoorbeeld geen bankrekening openen of een verzekering afsluiten. Digitale papieren kunnen in de ogen van Máxima helpen om dit op te lossen.