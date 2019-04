Ontbijten en bewegen met de Koningsspelen

Ruim 1,2 miljoen kinderen gaan vrijdag met zijn allen ontbijten op school en daarna lekker bewegen. Ze doen dat in het kader van de Koningsspelen. Het evenement wordt traditiegetrouw geopend door koning Willem-Alexander. Dit jaar geeft hij in Lemmer het startsein op christelijke basisschool De Arke. Het is de zevende editie van het evenement, dat dit jaar het thema ‘water drinken’ heeft.

De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan door een ontbijt. Dit jaar doen ruim 6000 basisscholen mee. De koning is in Lemmer bij het ontbijt en bezoekt ook een aantal sportactiviteiten. Ook minister Bruno Bruins (Sport) is erbij.

In 2013, bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander, werden deze spelen voor het eerst gehouden. Sindsdien is het een jaarlijks evenement, altijd op de laatste vrijdag voor Koningsdag. Maar dit jaar is het dus een week eerder, in verband met Goede Vrijdag.

De organisatie is in handen van de Krajicek Foundation van oud-tennisser Richard Krajicek. Samen met de Johan Cruyff Foundation is die initiatiefnemer van de sportieve dag. Supermarktketen Jumbo zorgt voor het ontbijt.