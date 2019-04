Gamersbloed vloeit in Ahoy

Tijdens gamewedstrijden vloeit normaal gesproken alleen virtueel bloed, maar tijdens het Europees Kampioenschap van het spel League of Legends ligt dat anders. Sanquin, de organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt, hoopt dit weekend tijdens het evenement in Ahoy Rotterdam zo veel menselijk bloed af te nemen dat het een wereldrecord oplevert.

Bezoekers kunnen gratis laten vaststellen welke bloedgroep ze hebben. Naar verwachting komen zo’n 24.000 veelal jonge toeschouwers op het gamespektakel af. Sanquin daagt ze uit om samen het wereldrecord ‘bloedgroep bepalen’ te vestigen.

De organisatie hoopt dat het initiatief zal leiden tot nieuwe aanmeldingen van bloeddonors. Door zich specifiek op games te richten, wil Sanquin een jonge doelgroep bereiken. Vorig jaar leverde een soortgelijke campagne onder spelers van League of Legends enkele honderden nieuwe bloeddonors op.

Wie zijn bloedgroep laat bepalen in Ahoy, komt niet alleen iets over zichzelf te weten, maar houdt er als bedankje ook een zogeheten ‘champion’ uit League of Legends aan over. Heel toepasselijk is dat het bloeddorstige personage Vladimir.