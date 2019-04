Nabestaanden Anne Faber eisen opstappen PG

De nabestaanden van de vermoorde Anne Faber hebben nooit een reactie ontvangen van de oud-rechter die moordenaar Michael P. in 2012 een veel kortere straf en geen tbs oplegde voor twee gruwelijke verkrachtingen. Zij eisen in een interview met De Telegraaf dat de toenmalige voorzitter van het hof, de huidige procureur-generaal Rinus Otte, ,,moet opstappen om het geloof en het vertrouwen in de rechtspraak te behouden”.

Vader Wim Faber en zijn broer Hans stellen in de krant dat onder de leiding van Otte ,,het hof heeft gefaald op twee kernpunten: het beschermen van de samenleving, en het voorkomen van herhaling. Terwijl de Reclassering waarschuwde voor dat gevaar”.

Aanleiding tot het interview is de verschijning van het boek ‘Anne. Kroniek van een zoektocht’. Daarin pleiten de nabestaanden er nogmaals voor dat de verantwoordelijken opstappen die volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid fouten maakten.