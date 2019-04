Verzet metaalfondsen tegen pensioenkorting

De pensioenfondsen voor de metaalsector verzetten zich tegen de komende pensioenkortingen. Ze vinden het onverantwoord dat ze straks de pensioenen van twee miljoen mensen moeten korten. Dat zeggen de twee voorzitters van de metaalfondsen PMT en PME zaterdag in een gezamenlijk interview met De Telegraaf.

Zowel Eric Uijen (bestuursvoorzitter PME) als Jos Brocken (werknemersvoorzitter PMT) ziet veel boze werkenden en gepensioneerden als het gaat om de dreigende korting. Volgens Brocken worden mensen ,,echt geraakt” in hun portemonnee. ,,Wij hebben geen mensen met ‘tropische eilandenpensioenen’. Het gaat om 600 tot 700 euro aanvullend pensioen per maand. Terwijl de prijzen stijgen gaan wij misschien de pensioenen met tientallen euro’s verlagen. Dat is echt dramatisch voor mensen.”

Overigens weten de fondsen pas op de laatste dag van dit jaar hoe groot de verlaging wordt, want die is afhankelijk van de financiƫle positie van de fondsen op dat moment.