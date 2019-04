Zomers weer in aantocht

We moeten nog even de tanden op elkaar dit weekend en in de ochtenden onze handschoenen aan, maar het ziet er toch écht naar uit dat we zomers weer krijgen. Vanaf volgende week wordt het warm en die warmte zal een hele tijd blijven. Na een koud weekend gaan de temperaturen snel oplopen. De kans is groot dat donderdag en vrijdag in grote delen van het land de 20 graden wordt gehaald.

De kans is groot dat deze warme periode daarna lange tijd aanhouden. Vanaf woensdag kan de winterjas echt opgeborgen worden. Voor wie er lekker op uit wil in het paasweekend is er goed nieuws: zoals het er nu uitziet blijft het op de meeste plaatsen droog. Daarnaast is er waarschijnlijk veel ruimte voor de zon. De trend naar het paasweekend laat zien dat het flink warmer wordt, maar hoe warm het tijdens de feestdagen precies wordt moet nog duidelijk worden, aldus Weeronline.