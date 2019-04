Ballorig komt met pop-up kinderspeelparadijs

Pop-up concepten springen als paddenstoelen uit de grond. Originele, tijdelijke concepten waarmee een bedrijf een onuitwisbare indruk op de klant achterlaat. Het is een unieke manier om op te vallen. Eerder waren daar al de pop-up store, pop-up garage-sale, een pop-up bar of pop-up restaurants. Nu is er ook een pop-up kinderspeelparadijs. Ballorig is de initiatiefnemer.

Een mobiele, kleurrijke speeltuin tot maar liefst 77m2. Compleet met ballenbak, roller-glijbaan en klimkussens, op iedere locatie neer te zetten. Speelparadijs Ballorig maakt het mogelijk met hun pop-up mini-Ballorig. Een echte eyecatcher voor ieder event. Voor klanten zoals de Sanoma, Ouders van Nu en de Negenmaandenbeurs bleek de pop-up speeltuin al een succes. Honderden kinderen leefden zich uit. En ook online werd de speeltuin, onder andere geplaatst op het “Bring Your Kids To Work” event van Sanoma, enthousiast ontvangen.

Een ludiek concept zoals een pop-up speeltuin draagt bij aan de merkbeleving, zowel offline als online, met talloze social media posts.

Nieuwsgierig geworden? Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Horbach (06-24537810) of mail naar [email protected]