Besloten herdenking van aanslag Koninginnedag

,,Het was een prachtige dag. Mooi weer, heel druk, gezellig, iedereen vrolijk. En toen ineens een doffe klap.” Dat geluid maakte de meeste indruk op Fred de Graaf, in 2009 burgemeester van Apeldoorn. Op 30 april van dat jaar vierde vrijwel de voltallige koninklijke familie de honderdste geboortedag van koningin Juliana in zijn gemeente. Een groot feest, totdat Karst T. om 11.50 uur met zijn zwarte Suzuki Swift dwars door de mensenmenigte reed in een poging de koninklijke bus te rammen. Zeven mensen en hijzelf overleden, tientallen anderen raakten gewond.

Nabestaanden en betrokkenen komen op 30 april in Apeldoorn in beslotenheid bij elkaar voor een herdenking. In 2010 is samen met de koninklijke familie een grote openbare herdenking gehouden, waarbij een monument is onthuld. Sindsdien willen familieleden in stilte bijeen zijn. Of de familie Van Oranje er op 30 april bij is, is niet bekend.

,,Ik zag nog een slachtoffer op het asfalt neerkomen”, zegt de ondertussen gepensioneerde De Graaf nu, bijna tien jaar later. Hij zat in de open bus waarmee de Oranjes een rijtoer maakten richting Paleis Het Loo, waar een defilĂ© zou worden gehouden ,,Binnen een uur was de stad leeg. In het hele land werden de feesten afgelast. Over Apeldoorn viel een grijze deken.”

Terwijl de koninklijke familie met grote spoed uit zicht verdween, moest de burgemeester meteen aan de slag. ,,Je bent verantwoordelijk, je hebt geen tijd om bij de pakken neer te zitten. Pas ’s avonds thuis kwam mijn inzakmoment.” Nog steeds komt De Graaf details tegen ,,waardoor het deurtje in mijn hoofd weer even open gaat”. Op 30 april legt hij op persoonlijke titel bloemen bij De Naald, het monument waar Karst T. in zijn stuurloos geworden auto tegenaan reed.

De Graaf heeft nog sporadisch contact met enkele nabestaanden. ,,In het eerste jaar stond alles in het teken van hulp en nazorg. Ook de koninklijke familie bezocht betrokkenen. Maar gaandeweg moet je toch het gewone leven weer oppakken. Koninginnedag, nu Koningsdag, moest er ook niet voor altijd mee belast blijven.”

Pieter van Vollenhoven, die op 30 april 2009 zijn zeventigste verjaardag vierde, en de burgemeester zijn ook op bezoek geweest bij de ouders van Karst T. ,,Daarvoor moest ik wel even moed bijeen rapen. Maar je kunt ze moeilijk iets verwijten, zij waren ook slachtoffer.” Net als bijna iedereen snappen ook de ouders niet waarom hun zoon het drama heeft aangericht, vertelden zij destijds in een exclusief interview met het ANP. ,,Onbegrijpelijk, verbijsterend.”