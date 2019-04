Door een schietpartij in Sittard is iemand verwond geraakt. De persoon wordt met spoed met verwondingen in het gezicht naar Maastricht UMC gebracht, meldt de politie.

In de woning van een verdachte is een vuurwapen aangetroffen waarmee vermoedelijk geschoten is. Er is inmiddels een verdachte aangehouden, aldus de politie. De straat Aan het Broek, waar het schietincident plaatsvond, is gedeeltelijk afgezet.