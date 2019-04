Parkeren in centrum Amsterdam fors duurder

Vanaf deze zondag is parkeren in het centrum van Amsterdam een stuk duurder. In de oude binnenstad, rond het Damrak, gaat een uur op straat de auto stallen 7,50 euro kosten, waar het eerst 5 euro was. In de grachtengordel en de Jordaan is de parkeerder 6 euro per uur kwijt. Ook de tarieven in de gemeentelijke parkeergarages gaan omhoog, maar daarin parkeren blijft wel goedkoper dan op straat.

Het verhogen van de parkeertarieven is een van de knoppen waar de gemeente aan draait om de binnenstad autoluw te maken en mensen op de fiets of in het openbaar vervoer te krijgen. Een andere maatregel is het opheffen van duizenden parkeerplaatsen op straat.

Amsterdam int jaarlijks 200 miljoen euro aan parkeergelden. Het grootste deel daarvan gaat via het mobiliteitsfonds naar verbetering van het wegennet, maar ook naar aanleggen van speelplekken en groen.