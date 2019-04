Thielen-exposities wegens succes verlengd

De exposities in Venlo van het werk van Evert Thielen, die dinsdag 65 wordt en dit jaar zijn gouden jubileum als kunstschilder viert, worden wegens grote belangstelling met vijf weken verlengd tot en met 10 juni.

De tentoonstelling 50 Jaar Thielen – De ogen van de meester in het Limburgs Museum en de inleidende expositie 50 Jaar Thielen – Schetsen & Tekeningen in het nabij gelegen Museum van Bommel van Dam hebben sinds de opening begin februari al 50.000 bezoekers getrokken. De musea trekken met het werk van Thielen, geboren in Venlo, zes keer zoveel volk als anders. Het publiek komt uit het hele land.

Nog nooit was er zo veel van Thielen in één keer te zien. Te bewonderen zijn onder meer kolossale veelluiken, waaraan hij jaren heeft gewerkt en waardoor hij vooral bekend is. Zes zijn er te zien in het Limburgs Museum, net als 115 kleinere schilderwerken. Aan zijn laatste veelluik werkt hij nog. Dat is in onvoltooide staat te bezichtigen. Museum Van Bommel van Dam toont tekeningen en voorstudies.

Het technisch knappe werk van Thielen is zeer realistisch, al kun je er surrealisme en/of magisch realisme in ontdekken. De herkenbaarheid, de onderhuidse gevoelens en moderne elementen maken het werk van Thielen extra interessant voor een breed publiek.

Eerder werden de openingstijden van het Limburgs museum al verruimd en te reserveren tijdsblokken ingevoerd. De kunstenaar is ,,overdonderd” door het succes. ,,Dat de tentoonstelling verlengd wordt, is een prachtig verjaardagscadeau.”

Komende week zijn de tentoonstellingen, op vertoon van een identiteitsbewijs, gratis toegankelijk voor iedereen die ook op 16 april jarig is en eveneens voor iedereen die ook Evert of Thielen heet.