Aparte stemming over verbod pulsvisserij

In een ultieme poging een Europees verbod op de pulsvisserij te voorkomen, hebben Nederlandse Europarlementariërs een verzoek ingediend voor een aparte stemming over de kwestie. Als dat wordt toegekend stemt het voltallige parlement in Straatsburg dinsdag over een voorstel om het vissen met stroomstootjes volledig vrij te geven in de EU.

Het pulsverbod is een klein onderdeel in een groot pakket over technische maatregelen in de visserij, dat zeker wordt aangenomen. Het verzoek tot separate stemming is mogelijk als er minstens 38 Europarlementariërs achter staan. Het initiatief komt van Peter van Dalen (ChristenUnie) in samenwerking met Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD).

Van Dalen zegt 40 handtekeningen te hebben, van Nederlandse Europarlementariërs uit vrijwel alle fracties en een aantal leden uit Duitsland, Slowakije en Kroatië. ,,Ik ben blij dat we een brede coalitie hebben gevonden en samen strijden voor deze duurzame innovatie’’, aldus Van Dalen.

Het is de laatste kans om een totaalverbod per 1 juli 2021 te vermijden. De de Nederlandse kottervissers die elektrisch op tong en schol vissen voorzien rampspoed voor de sector als de techniek wordt verboden. Momenteel hebben zo’n 80 Nederlandse schepen een ontheffing om met deze methode te vissen.

Bij de vorige plenaire stemming in januari 2018 steunden 402 Europarlementariërs een totaalverbod, met 232 stemmen tegen en 40 onthoudingen.