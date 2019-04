Dodelijke brand vermoedelijk aangestoken

De 27-jarige bewoner die zaterdag omkwam bij een brand in een portiekflat in Rotterdam is vermoedelijk het slachtoffer geweest van een brandstichting, aldus de politie maandag. De politie spreekt van een ,,ernstig misdrijf met tragische afloop” en heeft 20 rechercheurs op de zaak gezet.

De brand in de flat aan de Hilledijk ontstond waarschijnlijk op de eerste etage en breidde verder uit. In een poging te ontsnappen aan de vlammen probeerde de bewoner van de tweede etage via een raam te vluchten en viel naar beneden. Daarbij raakte hij zwaargewond. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.