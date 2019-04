Na jaren weer stijging van misdaadcijfers

Aan de daling van het aantal geregistreerde misdrijven is een einde gekomen. In het eerste kwartaal was er een stijging met 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal meldingen van internetfraude nam toe. De afgelopen vijf jaar daalde het aantal registraties van misdrijven.

In de eerste drie maanden van 2019 zijn 16 procent minder inbraken geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar bij andere vormen van criminaliteit steeg het aantal registraties. De politie tekende 38 procent meer gevallen van internetfraude op. Het aantal aangiftes van overvallen steeg met 22 procent. Vooral maaltijd- en pakketbezorgers werden daarvan vaker slachtoffer.

Volgens de politie is de stijging voor een deel te verklaren door aanpassingen rond internetaangifte en de invoering van een DigiD-app door de overheid. Hierdoor is inloggen via politie.nl eenvoudiger geworden.