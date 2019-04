Na een studie rechten en communicatie en vervolgens een master in informatiewetenschap dacht Max Croes: wat ga ik nu doen? Wat zou de leukste baan ooit zijn? Het antwoord was acteur. Acteren sprak hem al eerder aan en leek hem wel heel cool, maar studeren was voor hem het standaard pad. Na wat toneellessen in Nederland en wat rollen in studenten- en onafhankelijke films is hij naar Londen verhuisd. In mei is hij te zien in de nieuwe film Rocketman over het leven van Elton John.

Max is in het buitenland opgegroeid, waardoor hij vloeiend Engels spreekt mét Amerikaans accent. “Het voelde voor mij daarom logischer om naar Engeland te verhuizen. Ik heb al mijn materiaal naar agenten in Engeland gestuurd. Sinds vorig jaar zit ik bij een nieuw agentschap die mijn management doet. Ik doe veel audities en heb al veel mooie castings gedaan. Ik heb gewoon de knop omgezet en tegen mezelf gezegd: dit wil ik. Het was nu of nooit. Mensen in mijn omgeving waren wel verbaasd en soms zegt iemand: dat lijkt mij ook wel leuk. Maar ik ga het dan ook echt doen.”

Hoe is het nu met Max?

“Het laatste wat ik heb gedaan is een rol in een Britse National Geographic serie. Ik speelde een Amerikaanse drugssmokkelaar. Verder doe ik regelmatig audities voor series, films en commercials. Ze zien je steeds vaker, waardoor je ook vaker wordt uitgenodigd. En ik heb in de film Rocketman over Elton John gespeeld, die komt eind mei in Nederland uit. Dat vond ik echt heel vet. Ik heb drie weken opnames gehad. Dexter Fletcher, de regisseur, haalde het beste in alle acteurs naar boven. Bij de audities waren grote namen aanwezig. Ik sta zeker open voor audities in Nederland, maar ik word steeds meer gezien in Engeland door mensen die ertoe doen, dus ik houd het voorlopig op London gericht qua werk.”

Wijze les

“Ik zeg altijd: je moet je ambitie uitspreken. Schaam je niet voor wat je wilt doen en bereiken en laat je door niemand zeggen dat je het niet kan. Je moet wel geduld hebben, wat ik wel lastig vind, want ik ben best ongeduldig. Je wordt heel veel afgewezen bij audities. Je moet dus echt doorzetten. Laat het je niet persoonlijk raken als je een rol niet krijgt. Ik had daar in het begin wel moeite mee gehad, maar nu weet ik: het ligt niet aan mij. Als ik maar mijn best heb gedaan.”

Mooiste feedback

“Toen de aflevering van Locked up abroad, waar ik die drugssmokkelaar in speelde, op televisie werd uitgezonden, heb ik die bij mijn moeder gekeken. Het was de eerste keer dat ik op televisie was. Ik heb echt iets neergezet in die aflevering en ik zag dat mijn moeder heel trotst en enthousiast was. Mensen zeggen vaak dat ik een doorzetter ben en ook daadwerkelijk iets doe, zoals naar Engeland gaan.”

Hoe voelt het om een Nederlander om te volgen te zijn?

“Grappig. Ik zie mezelf niet perse zo, maar ik doe heel erg mijn best. Ik weet wat ik wil doen en wat ik wil bereiken. Ik probeer ook heel erg te genieten, zeker als je op zo’n set staat. Dan denk ik: dit is mijn werk. Zeker na mijn rol in Rocketman heb ik een voldaan gevoel en realiseer ik me dat er veel mogelijk is. Ik zou graag een vaste rol in een buitenlandse serie willen krijgen, daar doe ik mijn best voor.”

Waarin maak jij het verschil?

“Ik zet door en ik stop niet waar andere mensen wellicht zouden stoppen. Daarbij kan ik me heel goed inleven in een rol. Ik bijt me er als het ware echt in vast. Als ik een auditie heb, dan let ik op het accent, de maniertjes, de achtergrond van het personage. Ik hoop dat ik uitstraal dat ik mijn werk heel leuk vind en dat ik het prima vind om hard te werken. Ik kom altijd op tijd en ben enthousiast.”

Wat zou je nog willen?

“Ik zou graag met grote namen willen werken, zoals Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy of Mads Mikkelsen. Dat zou echt een droom zijn, want van dat soort acteurs denk ik veel te kunnen leren. Ook zou ik graag een specifieke skill voor een rollen willen leren, zoals extreem autorijden of een bepaalde vechtsport. Qua specifieke projecten zou ik graag meespelen in een serie van een aantal seizoenen; dan ontwikkelt je personage zich en kan je jezelf daar helemaal in laten meeslepen. Dat mag overal ter wereld plaatsvinden. Ik vind het fantastisch om te reizen, maar een tijdje werken in Amerika – zoals bijvoorbeeld filmen in LA – is uiteraard iets wat voor bijna elke acteur wel een beetje een droom is.”