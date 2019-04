Ober Praag wilde ruzie sussen

Ober Miroslav ‘Mirek’ Vitek wilde de ruzie tussen zijn manager en een groepje Nederlandse mannen sussen. Dat vertelde hij maandag in de rechtbank in Praag tijdens het proces tegen de Nederlandse verdachten en broers Armin en Arash N. De ober werd zelf toegetakeld en heeft daar nog altijd last van. Hij heeft sinds de mishandeling niet meer kunnen werken.

Volgens de ober werd de groep op het terras steeds agressiever tegen zijn manager. Omdat er ook kinderen in het restaurant aanwezig waren, liep hij er naar eigen zeggen heen. ,,Ik wilde de boel sussen. Toen voelde ik iemand tegen mijn enkel schoppen. Ik viel op de grond en vanaf toen herinner ik me bijna niets meer.”

De ober liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op. Hij vraagt een schadevergoeding van 100.000 euro van de broers.

Armin en Arash speelden volgens de aanklager de hoofdrol in de mishandeling april vorig jaar. Zij waren in totaal met zeven man in Praag voor een vrijgezellenfeest.

Vitek wilde aanvankelijk niet de rechtszaal binnenkomen, omdat hij niet in dezelfde ruimte als de broers wilde zitten. De rechter zag echter geen medische reden waarom dat niet zou hoeven. Hij noemde hij het vreemd dat Vitek eerder wel een persconferentie gaf, maar nu niet binnen wilde komen.

De rechter gaf de broers de kans om zich rechtstreeks te verontschuldigen. Op nog geen twee meter afstand lieten ze alle twee weten hoeveel spijt ze hadden en hoe erg ze vinden wat er is gebeurd. ,,Ik waardeer het dat je mij deze kans geeft”, zei Armin. Arash vertelde er alles aan te willen doen om hem te helpen, financieel en psychisch.

Armin N. wordt ook nog verdacht van een mishandeling bij een disco de avond voor het incident met de ober. N. zou daar een andere man hebben geslagen. De man vraagt een schadevergoeding van 20.000 euro.