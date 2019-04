Waardenberg & De Jong terug in theater

Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong maken hun rentree op het toneel als theaterduo Waardenberg en De Jong. In januari spelen zij drie weken exclusief in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Dat heeft het theater maandag bekendgemaakt.

De kaartverkoop start woensdag 17 april. In hun nieuwe voorstelling onderzoeken zij de betekenis van hun oude werk. Met regisseur Jeroen De Man hebben zij de sketches bekeken die zij tussen 1987 en 1999 maakten en die toentertijd voor veel opschudding zorgden.

Waardenberg en De Jong keerden in december 2017 al eenmalig terug om samen met de vrouwen van Toren C een jubileumprogramma voor het Luxor Theater te maken.