Bear & Mees gaan naar de haaien!

Kinderschoenenmerk Bear & Mees zet zich in om geld op te halen voor de stichting van Freek Vonk, genaamd Stichting No Wildlife Crime (NWC). Bear & Mees doneert een deel van de opbrengst van de verkoop van de Shark Sneakers aan de het door NWC gekozen project: Stichting Shark Stewards.

#Haaitjevoorkarweitje

Bear & Mees wil kinderen activeren en motiveren om een bijdrage te leveren aan deze stichting. Dit kunnen ze doen door karweitjes te doen in- of rondom het huis, zoals cupcakes verkopen, lege PET-flessen inruilen of een sponsorloop te houden op school. Bear & Mees vraagt aan alle kinderen om de inzamelacties te delen op social media om zo ook anderen te inspireren. Dit kunnen ze doen door de hashtag ‘haaitje voor karweitje’ te gebruiken en Bear & Mees en NWC hierin te taggen.

Vonk: “Als bioloog, groot natuurliefhebber en televisiemaker heb ik het voorrecht veel te mogen reizen en met allerlei bijzondere, machtige, prachtige, indrukwekkende dieren oog in oog te staan. Tegelijkertijd word ik geconfronteerd met het enorme leed dat wij mensen deze dieren aandoen. Omdat er mensen zijn die veel, heel veel geld kunnen verdienen aan hun vacht, botten, slagtanden, vinnen, haren, bloed en vlees. Onacceptabel. Daarom heb ik deze stichting opgezet. Het ultieme doel is dat deze wildlife crime praktijken stoppen. Met deze stichting wil ik hieraan bijdragen. Daarom heb ik de stichting No Wildlife Crime opgezet.”

Shark Stewards

Met het ingezamelde geld zal NWC de stichting Shark Stewards sponsoren met hun strijd voor het behoud van haaien op het eiland Lombok in Indonesië. Samen met Shark Stewards kan NWC voor het behoud zorgen van onder andere Bali kathaaien, witgestippelde bamboehaaien en witpuntrifhaaien. Voor iedere 100 euro die wordt opgehaald, adopteren Bear & Mees en NWC samen 1 haai om ze te beschermen tegen stroperij.

Gehaaide stropers

Elk jaar worden er meer dan 100 miljoen haaien vermoord door stropers. En dat alleen maar voor hun vinnen. Haaienvinnensoep is in China een luxe lekkernij waar men veel geld voor betaalt, zo’n 80 euro voor een kopje soep. :

Oprichter Ellen Rijntjes: “Met de kinderschoenen van Bear & Mees willen we impact maken. De samenwerking met de stichting NWC van dr. Freek Vonk was voor ons de aangewezen partij om kinderen te inspireren, motiveren en activeren. De kinderschoenen van Bear & Mees zijn gemaakt van duurzame materialen die tevens diervriendelijk zijn. Daarbij spelen dieren een grote rol in het leven van onze kinderen. Dieren geven zelfvertrouwen, bieden troost en leren kinderen om zorgzaam en verantwoordelijk te zijn. Kinderen willen voor dieren zorgen. Laten we dat vooral zo houden.”