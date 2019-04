Fatale brand mogelijk in illegaal gokpand

De brand in Rotterdam waarbij zaterdag een 27-jarige man omkwam heeft mogelijk te maken met illegaal gokken. Op de eerste verdieping van het uitgebrande pand zijn sporen aangetroffen die daarop wijzen, zei de politie dinsdag in Opsporing Verzocht.

De politie vermoedt dat op de eerste verdieping in het pand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid brand is gesticht. Het slachtoffer woonde op de tweede verdieping. Hij was alleen aanwezig in het huis. In een poging te ontsnappen aan de vlammen probeerde de bewoner via een raam te vluchten en viel hij naar beneden. Daarbij raakte de man zwaargewond. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

Volgens de politie is hij een volkomen onschuldig slachtoffer van brandstichting die niet op hem gericht was.