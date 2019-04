Het regent verboden op paasvuren

Veel gemeenten in het oosten van het land hebben dinsdag een streep gezet door de voorgenomen paasvuren komend weekeinde. Gemeenten die dat nog niet hebben gedaan, waarschuwen dat het mogelijk later in de week wel zover zal komen. Reden is het verhoogde risico op een natuurbrand in grote delen van Nederland, terwijl het de komende dagen alleen maar warmer en droger wordt.

Sinds dinsdag is de brandweer extra alert in Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, een deel van Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Als er ergens brand uitbreekt, gaat de brandweer er met extra mensen en materieel op af. Boven de Veluwe vliegt een verkenningsvliegtuig. Ook geldt overal in principe een stookverbod in de buitenlucht.

In onder andere Berkelland, Steenwijkerland, Montferland en Rheden gaan meer dan honderd paasvuren niet door. Maandag schrapten Oude IJsselstreek en Bronckhorst al tientallen vuren. De competitie om de hoogste ‘bulten’ in Espelo en Dijkerhoek is door de gemeente Rijssen-Holten verboden. Als die bekende evenementen wel door mogen gaan, moeten de houtstapels laag blijven.

Paasvuren horen bij het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland. De vorige keer dat de droogte spelbreker was, was in 2013.