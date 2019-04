‘Manager mishandelde ober is verantwoordelijk’

De manager van het restaurant in Praag waar de ober zwaar mishandeld werd door twee Nederlandse broers, is verantwoordelijk voor het gevecht omdat hij de eerste duw uitdeelde. Dat zei verdachte Armin N. dinsdag in de rechtbank in Praag. Hij staat daar met zijn broer Arash N. terecht.

,,Er was zeker een dreigende sfeer, maar er was geen fysiek contact totdat u al eerste duwde”, hield de voorzitter van de rechtbank de manager voor. ,,De manager is verantwoordelijk voor het beginnen van het gevecht, waarvan ober Miroslav Vitek uiteindelijk het slachtoffer werd”, aldus Armin.

De manager noemde de sfeer heel dreigend. Hij probeerde de groep Nederlandse vrienden weg te sturen, maar zij weigerden te vertrekken. Buiten op het terras mondde dat uit in een flinke vechtpartij.