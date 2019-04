‘Obermishandelaars’ zijn toerekeningsvatbaar

Armin en Arash N., de broers die momenteel terechtstaan voor de zware mishandeling van een ober in Praag, zijn toerekeningsvatbaar. Ze kunnen dus verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Dat oordeelde een psychiater die de mannen heeft onderzocht.

In de rechtbank in de Tsjechische hoofdstad is dinsdag de tweede zittingsdag in de zaak tegen de Nederlandse broers. Ze worden ervan beschuldigd dat ze op een terras van een restaurant een ober zo zwaar hebben mishandeld dat hij er nu – een jaar later – nog altijd last van heeft. De man liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op.

De broers hadden verklaard dat zij veel hadden gedronken en het gevoel hadden dat hun vrienden werden aangevallen. De alcohol en adrenaline spelen echter geen rol in de vechtpartij, aldus de psychiater. De voorzitter van de rechtbank merkte nog op dat hier geen sprake was van een normale vechtpartij. ,,De ober is half dood geslagen.”

Het is niet duidelijk wanneer de rechtszaak tegen de broers verder gaat. Deze week komt er nog geen strafeis omdat er nog een deskundige gehoord moet worden over de verwondingen van de ober.