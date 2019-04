Politie zette 500 man in rond Ajax-Juventus

Rond Ajax-Juventus vorige week in Amsterdam waren vijfhonderd politiemensen op de been om de Champions League-wedstrijd in goede banen te leiden. ,,We stonden die dag voor een geweldige uitdaging”, omschreef politiecommissaris Jan Pronker de risicowedstrijd tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

,,We hadden er rekening mee gehouden dat we Italiaanse supporters zouden aanhouden, maar 120 was wel heel erg veel. Dat heeft veel inspanning gekost en dat deel is ook voorafgegaan aan het ingrijpen bij de ArenA.”

Over het politieoptreden bij de Johan Cruijff ArenA, waarbij waterwerpers werden ingezet om een zogenoemde Entrada met vuurwerk en fakkels te voorkomen, is veel ophef ontstaan. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) kondigde eerder al een onafhankelijk onderzoek aan naar de voorbereidingen en het handelen van de politie.