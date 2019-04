Verdachte van gooien baby ‘ontkent pertinent’

De man die ervan wordt beschuldigd dat hij begin dit jaar zijn net 1-jarige zoontje vanaf het balkon op de eerste verdieping naar beneden zou hebben gegooid of laten vallen, ,,ontkent dat pertinent”. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Dordrecht. De verdachte heeft volgens hem een heel ander verhaal dan het Openbaar Ministerie (OM). De verdachte blijft vastzitten in voorarrest.

Het OM vervolgt de 41-jarige verdachte Mohamed el K. uit Ridderkerk voor poging tot doodslag en voor eerder geweld tegen de baby. Ook wordt hem verweten dat hij zijn vrouw jarenlang heeft mishandeld. Hij zou haar onder meer in haar buik hebben geschopt, ook toen zij zwanger was van hun zoontje.

De lezing van de aanklager is dat El K. op 5 januari in hun flat in Ridderkerk zijn zoontje naar beneden gooide of liet vallen. De dreumes werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleefde.