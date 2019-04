Vier jaar cel voor fataal ongeval A44

De 33-jarige Leon Z. uit Oegstgeest krijgt vier jaar celstraf voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A44 in oktober vorig jaar. Een echtpaar uit Houten (66 en 62 jaar) kwam om het leven toen Z. met hoge snelheid achterop hun auto klapte. Een 48-jarige man raakte zwaargewond. Z. was onder invloed van alcohol en drugs toen het ongeluk gebeurde. Even daarvoor had hij nog snelheden tot 195 kilometer per uur gereden.

De Oegstgeestenaar kwam op de bewuste zaterdagavond met hoge snelheid over een viaduct op de A44 in de buurt van Nieuw-Vennep, toen voor hem auto’s opdoemden die zich aan de snelheidslimiet van 120 hielden. Hij schampte waarschijnlijk eerst een auto en boorde zich daarna achterin de auto van het echtpaar. De man en vrouw overleden door de kracht van de botsing ter plaatse.

De auto van het echtpaar knalde vervolgens tegen een andere auto, die daardoor kantelde en een heel stuk verderop pas tot stilstand kwam. De inzittende van die auto raakte zwaargewond.

Z. mag na het uitdienen van zijn straf vijf jaar niet autorijden.