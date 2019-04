Duizenden naar Michelle Obama in de Ziggo Dome

Michelle Obama staat woensdagavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. De voormalige first lady van de Verenigde Staten doet ons land aan vanwege de promotie van haar autobiografie Becoming (Mijn verhaal). Onder de titel Becoming: An Intimate Conversation With Michelle Obama vertelt de Amerikaanse over haar leven.

Organisator Mojo verwacht dat de kaartjes zo goed als uitverkocht raken.

De echtgenote van oud-president Barack Obama bezoekt tijdens haar Europese tour zes steden. Naast Amsterdam zijn dat Kopenhagen, Oslo, Londen, Stockholm en Parijs.

Tijdens de optredens geeft Obama volgens Mojo ,,haar eerlijke kijk op de ervaringen en gebeurtenissen, zowel publiek als privĂ©, die haar gevormd hebben”. De prijs van een kaartje varieert van 39,20 tot 475 euro.