Op het Leidseplein in het centrum van Amsterdam vieren honderden supporters van Ajax de winst van hun club op Juventus. Het is zo druk op het Leidseplein dat het tramverkeer gehinderd wordt, zo meldt het GVB. Supporters staken vuurwerk af.

Ajax versloeg de Italiaanse kampioen Juventus in de kwartfinales van de Champions League met 2-1 en staat voor het eerst in 22 jaar in de halve finales.