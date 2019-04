Waterschappen en Vitens bestrijden droogte

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt met een publiekscampagne voor het verder stijgen van het drinkwatergebruik. Waterschappen in Overijssel en Gelderland willen met aanvullende maatregelen watertekorten in de zomer voorkomen.

Dat maakten de waterschappen en Vitens woensdag bekend. Consumenten denken dat ze dagelijks gemiddeld zestig liter drinkwater gebruiken. Maar dat is het dubbele, blijkt volgens Vitens uit onderzoek onder 2.200 Nederlanders. De verwachting is dat in 2050 in ons land 30 procent meer drinkwater wordt verbruikt dan nu, terwijl het winnen ervan steeds lastiger wordt door bodemschaarste. Vitens wil consumenten bewuster maken van hun gebruik. Alleen al het plaatsen van een regenton om de tuin mee te besproeien helpt, aldus het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

De vraag naar drinkwater was afgelopen zomer wekenlang 30 procent hoger dan normaal. Vooral in Oost-Nederland was de vraag groot. Twente behoorde tot de droogste gebieden. Afgelopen winter sloot waterschap Vechtstromen doorlaten in sloten om water vast te houden. Toch kampt de regio nog altijd met een regenwatertekort. Daarom kunnen boeren voortaan tot 10.000 euro krijgen voor maatregelen tegen verdroging. Particulieren en landgoederen beheren er veel meer watergangen dan het waterschap. Vechtstromen wil dat ze in tijden van droogte stuwen hoger zetten en drainagesystemen afdoppen. Het waterschap wil zo voorkomen dat het water via rivieren wordt afgevoerd.

Waterschap Vallei en Veluwe meldde eerder deze maand al dat ze met het aanplanten van bos het water langer in haar gebied wil vasthouden. Ook Vechtstromen doet dat: in Twente worden tienduizenden bomen geplant.