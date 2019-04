Zwembaden dagen bezoekers uit met testparcours

Wie wil weten of zijn zwemvaardigheden nog op peil zijn, kan de komende weken meedoen aan de Nationale ZwemChallenge. In tientallen zwembaden in het land kunnen kinderen en volwassenen een speciaal testparcours zwemmen. Ze moeten bijvoorbeeld dingen van de bodem oprapen, duiken en onder water door een gat zwemmen. ,,Zeker voor sommige volwassenen kan dat best confronterend zijn”, zegt een woordvoerster van de Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid.

Wie de uitdaging aangaat, krijgt na afloop een persoonlijk advies om de zwemvaardigheid te verbeteren. De ‘challenge’ is onderdeel van de Nationale Maand van de Zwemvaardigheid. Met onder meer een informatiecampagne wil de Raad mensen bewuster maken van de risico’s op verdrinking en aanmoedigen te blijven zwemmen, zodat ze hun niveau behouden. Minister Bruno Bruins (Sport) opent de campagne woensdag in het Amsterdamse Noorderparkbad, samen met zangeres/ presentatrice Monique Smit.

Volgens de meeste recente CBS-cijfers verdronken in 2017 in Nederland 86 mensen. In 1950 lag het aantal verdrinkingsslachtoffers nog boven de 500.

Nieuwkomers in Nederland lopen een groter risico op verdrinking. Om daar iets aan te doen, zoekt de Nationale Raad Zwemveiligheid samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Maar hoe de organisaties precies de risico’s willen indammen, is volgens een woordvoerster nog onduidelijk.