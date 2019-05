Aanhouding voor brandstichting school Renkum

De politie heeft dinsdagavond een verdachte aangehouden voor brandstichting in een basisschool in Renkum. Door de brand ontstond rook- en roetschade aan het dak en in enkele lokalen.

Over de identiteit van de verdachte en het motief om de Dr. Albert Schweitzerschool in brand te steken kon de politie nog niets zeggen. Een woordvoerder van de brandweer zei dat de melding van de brand dinsdag omstreeks 20.15 uur binnenkwam. Ruim een half uur later had de brandweer het vuur onder controle.

Het was dinsdagavond laat onduidelijk of de lessen woensdag door kunnen gaan.