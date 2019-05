‘Commandant al-Nusra’ opgepakt in Zeeuws dorp

In het Zeeuwse dorp Kapelle heeft de politie dinsdag een 47-jarige Syriër opgepakt voor terrorisme en oorlogsmisdrijven in zijn land van herkomst. Hij zou commandant zijn geweest van de jihadistische groepering Jabhat al-Nusra. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hem laten aanhouden op basis van informatie van de Duitse politie die over getuigenverklaringen tegen de man beschikt.

Ook op zes plaatsen in Duitsland viel de politie dinsdag woningen binnen waar vermoedelijke oud-leden wonen van het bataljon waar de 47-jarige verdachte de leiding over had. Hij had als strijder de naam Abu Khuder aangenomen. In Ede doorzocht de politie een woning van een man die contact met hem had.

De man die in Kapelle werd gearresteerd, verblijft sinds 2014 in Nederland. Hij heeft hier tijdelijk asiel gekregen. De rechter-commissaris in Den Haag beslist vrijdag of hij langer blijft vastzitten.