De bestuurder van een personenauto is dinsdag om het leven gekomen door een verkeersongeluk op de Markerwaarddijk, tussen Lelystad en Enkhuizen (N307). De auto botste door nog onbekende oorzaak frontaal op een vrachtauto. De chauffeur van de truck is naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is in beide richtingen afgesloten wegens politieonderzoek. Dit duurt in elk geval nog tot het middaguur.