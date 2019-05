Minder geheimhouding over renovatie Binnenhof

Het kabinet gaat veel meer informatie delen met de Tweede Kamer over de ingrijpende renovatie van het Binnenhof. Onder de volksvertegenwoordigers is veel onrust en twijfel ontstaan over de aanpak van het 475 miljoen euro kostende project.

De Kamer eiste meer openheid en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) komt hieraan tegemoet. Hij zal het beleid op het vlak van de geheimhouding “drastisch aanpassen”, schrijft hij aan de Kamer. Alleen als het gaat om veiligheid, commerciĆ«le vertrouwelijkheid en bescherming van personen is openbaarmaking niet mogelijk.

De Kamerleden zijn ook bevreesd dat de kosten uit de hand gaan lopen. Knops belooft meer inzicht te geven in de financiƫn. Hij zal de Kamer twee keer per jaar op de hoogte stellen in een voortgangsrapportage. Voor 1 juli zal de Kamer het voorlopige ontwerp krijgen.

Een ander punt van zorg voor de Kamer is het feit dat er een tweede architect voor het project is aangetrokken. Knops gaat met architectenbureau OMA, dat in eerste instantie de opdracht kreeg, en de nieuw aangetrokken architect Pi de Bruijn overleggen over ,,nadere taakafbakening en samenwerking”.