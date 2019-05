Taakstraffen voor oplichting met CBR-examens

Twee broers en een zus uit Den Haag zijn veroordeeld tot taakstraffen van 120 tot 240 uur wegens oplichting, omdat zij gegevens van theorie-examens hebben ontvreemd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Met deze gegevens gaven ze de kandidaten van hun rijschool Directgeslaagd.nl voorkennis waardoor ze makkelijk slaagden, zonder dat ze verkeerskennis nodig hadden.

De examenopgaven werden opgenomen met spionagebrillen en andere apparatuur, onder andere door Celal B. (25), die daarvoor tientallen keren examen deed. Zus Suzan B. (34) was ook bij de organisatie betrokken en wilde onder valse naam examen doen. Volgens de rechtbank hebben de activiteiten van het drietal geleid tot grote risico’s voor de verkeersveiligheid.

De rechtbank in Den Haag legde de hoogste straf op aan broer Rifat B. (30). Hij maakte zich ook nog schuldig aan witwassen van tienduizenden euro’s, geld dat hij met de frauduleuze praktijken verdiende, vindt de rechtbank. Hij krijgt daarvoor ook nog een boete van 40.000 euro. Een groot bedrag werd in beslag genomen toen familieleden van B. en leden van zijn schoonfamilie in 2014 op Schiphol naar Turkije wilden reizen. De vrouwen hadden het geld in hun beha verstopt.

De politie kwam de kwestie bij toeval op het spoor in 2013 en luisterde lange tijd telefoongesprekken af. Samen met getuigenverklaring en in beslag genomen spullen leverde dat overtuigend bewijs op tegen alle ontkennende verdachten, aldus het vonnis.

Hoewel de rechtbank de feiten ernstig genoeg vond voor een celstraf, hield ze het bij taakstraffen omdat de kwestie al lange tijd geleden speelde. De aanklager had eveneens taakstraffen geƫist.

Een vader en zwager werden vrijgesproken.