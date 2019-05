‘Woning en auto rapper beschoten in Diemen’

In Diemen is in de vroege ochtend geschoten op een woning en een auto. Niemand raakte gewond. Volgens AT5 gaat het om het huis van rapper Lexxxus. Hij liet de lokale zender weten dat hij wakker werd van de knallen, door het raam keek en een man zag schieten.

De politie kan uit privacyoverwegingen niet bevestigen dat het om de woning van de rapper gaat. Volgens een woordvoerster werden de schoten even voor 05.00 uur gelost aan de Steenen Kamer. Getuigen hebben twee in het zwart geklede personen gezien die te voet zijn gevlucht, aldus de zegsvrouw.

De rapper zei verder tegen AT5 dat hij geen vijanden heeft en niet weet wie er achter het schietincident zit. Lionel Dors, zoals hij echt heet, werd in 2009 al eens geraakt door een kogel tijdens het Kwakoefestival in Amsterdam-Zuidoost.