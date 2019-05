Bijna 40 procent drinkt hooguit één glas

Het advies van de Gezondheidsraad om geen of hooguit één glas alcoholhoudende drank per dag te drinken, wordt nog lang niet door iedereen opgevolgd. Het Trimbos-instituut berekende dat inmiddels 39,8 procent van de volwassenen (twee op de vijf) zich in 2018 hieraan hield, twee op de vijf dus. Van de vrouwen hield ongeveer de helft zich eraan, van de mannen nog geen 30 procent.

Onder hoogopgeleiden houden minder mensen zich aan het gezondheidsadvies dan onder laagopgeleiden: dik 30 procent tegen ruim 53 procent.

Er is wel een stijging van het aantal mensen dat het advies ter harte neemt. In 2014 dronk 37,4 procent dagelijks maximaal één glas.

Van de Nederlandse bevolking is 8,2 procent een overmatige drinker en 9 procent een zware, aldus het Trimbos-instituut. Overmatig drinken doe je als je als vrouw meer dan veertien glazen per week drinkt en als man meer dan 21. Een zware drinker ben je als vrouw als je minstens eenmaal per week vier glazen op één dag drinkt en als man minstens zes. Mannen dronken vorig jaar veel vaker ‘overmatig’ en ‘zwaar’ dan vrouwen.