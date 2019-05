Bijvoeren heckrunderen niet langer nodig

De heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn weer voldoende op gewicht. Staatsbosbeheer gaat daarom het bijvoeren langzaam afbouwen, meldt de Provincie Flevoland. De runderen profiteren van het verse voorjaarsgras. Sinds maart werden de beesten bijgevoerd met hooi, maar dat blijft steeds meer liggen.

De conditie van de heckrunderen wordt bepaald aan de hand van de zogeheten body condition score (BCS). Met Staatsbosbeheer is afgesproken om bij te voeren als ze een gemiddelde score hebben van 2,0 of lager. Bij de laatste inspectieronde met de dierenarts kwam de gemiddelde score uit op 2,5. Halverwege april was dat nog 1,7.

Tot vorig jaar voerde Staatsbosbeheer het wild in het natuurgebied nooit bij, omdat de dieren zichzelf moesten kunnen redden. Nadat er heel veel ophef was ontstaan over grote aantal dode en stervende dieren is het beleid bijgesteld.

De paarden en de edelherten in het gebied verkeren eveneens in goede conditie. Honderden edelherten zijn deze winter afgeschoten om de populatie te verkleinen.