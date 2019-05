Een 18-jarige jongen is in Rotterdam om het leven gekomen nadat hij uit het raam van een rijdende auto was gaan hangen en vervolgens met zijn hoofd tegen een paal langs de weg sloeg.

Het ongeval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag op de Maasboulevard. De jongen die om het leven kwam, zat op de bijrijdersstoel. De politie heeft de bestuurder, ook 18 jaar, meegenomen voor verhoor.