Jazzicoon Cees Schrama (82) overleden

Jazzpromotor en -muzikant Cees Schrama is woensdag op 82-jarige leeftijd overleden. De familie van Schrama meldt dat hij is overleden in zijn woonplaats Baarn. Hij werd vooral bekend als presentator van het radioprogramma Sesjun.

Schrama zette zich tientallen jaren in voor de beoefening en bevordering van de jazzmuziek in Nederland. Zo was hij bijvoorbeeld jarenlang betrokken bij de organisatie van het North Sea Jazz Festival. Zijn belevenissen tekende hij op in het autobiografische werk ‘It don’t mean a thing’ (2007). In 2005 werd hij onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Op woensdag 29 mei is er vanaf 12.00 uur een afscheidsbijeenkomst voor Cees Schrama in theater De Speeldoos in Baarn. Op verzoek van Schrama wordt dan live jazzmuziek gespeeld.