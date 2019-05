KNMI: Aardbeving in Groningen met kracht 3.4

De provincie Groningen is woensdagochtend vroeg om 05.49 uur opgeschrikt door een aardbeving. Deze had een kracht van 3.4, aldus het KNMI. Volgens de meteorologische dienst lag het epicentrum van de beving in het dorp Westerwijtwerd. Dat ligt hemelsbreed ongeveer 18 kilometer ten noordoosten van het hoofdstad Groningen.

De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning in de provincie. De zwaarste aardbeving in Groningen tot dusver was in 2012 in Huizinge (in de gemeente Loppersum). Die had een kracht van 3.6. In januari vond er een aardbeving plaats in het Groningse dorp Zeerijp. Deze had eveneens een kracht van 3.4. De dag na die beving kwamen er zo’n duizend meldingen van schade binnen.

Die zwaarte van die beving had veel invloed op de gaswinning in het gebied. Zo liet de NAM de dag na die beving weten de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven. In een later stadium besloot het kabinet uiteindelijk de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030.

Het is nog onbekend of er sprake is van schade als gevolg van de aardbeving.