Krefeld doet mee aan Roze Zaterdag in Venlo

De Duitse stad Krefeld doet dit jaar mee aan Roze Zaterdag op 29 juni in Venlo. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Roze Zaterdag dat een Duitse stad medewerking verleent aan de jaarlijkse manifestatie van homo’s, lesbiennes, hetero’s, transgenders en andere seksuele minderheden in ons land. De burgemeesters van Venlo en Krefeld openen de festiviteiten.

Krefeld heeft meegewerkt aan de voorbereidingen van Roze Zaterdag in Venlo. Samen met de Duitse gemeente zijn in Venlo meer dan vijftig activiteiten georganiseerd.

Roze Zaterdag begint met een interreligieuze geloofsviering met bijdragen vanuit protestantse, katholieke, islamitische en joodse hoek. Daarna trekt de regenboogparade door de stad. De dag wordt vervolgens tot in de late avonduren uitbundig gevierd met optredens van onder meer Katrina van Katrina & The Waves, Maan en Jonna Fraser, afgewisseld met DJ’s.

Andere bijzondere activiteiten zijn het verlenen van een ,,Roze Opsteker’’ aan middelbare scholen uit Venlo en Krefeld die voldoende aandacht besteden aan seksuele diversiteit. In de weken voor Roze Zaterdag worden scholieren en medewerkers van scholen, sportclubs, instellingen en bedrijven in de regio ondervraagd over hoe zij reageren als iemand in hun omgeving uit de kast komt. Hun antwoorden worden op 29 juni op een regenboogkast geplakt.

Al in 1977 was er in Amsterdam een Gay Pride Day. De naam Roze Zaterdag werd het eerst gebruikt op paaszaterdag 14 april 1979 in Roermond. Zo’n drieduizend homo’s en lesbiennes protesteerden toen in de Limburgse stad tegen de uitspraak van toenmalig bisschop Jo Gijsen dat homo’s niet in de katholieke kerk thuishoren. Inmiddels wordt er al jaren niet meer gedemonstreerd, maar is Roze Zaterdag een ludieke manifestatie geworden.